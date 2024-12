Paavst Franciscus paljastas elulooraamatus, et teda oleks 2021. aastal Iraagis peaaegu mõrvatud

Paavst Franciscus kirjutas, et pea kõik lähikondsed soovitasid tal Iraaki mitte külastada COVID-19 leviku ja julgeolekuohtude tõttu. Sellest hoolimata külastas ta Mosulit, Iraagi suuruselt teist linna.

2014. aastal vallutas linna rühmitus Islamiriik, 2017. aastal tõrjuti rühmitus Iraagi vägede poolt linnast välja. Konflikti tõttu on suur osa linnast varemetes, sealhulgas sajandivanused kirikud.

Bagdadi saabudes oli Briti luure andnud vihje Iraagi võimudele, kes jagasid informatsiooni omakorda Vatikani sõjaväepolitseiga, et linna suundub lõhkeainet kandev naine, kes kavatseb end paavsti visiidi ajal õhku lasta.

Täna 88-aastaseks saanud paavst kirjutas, et küsis hiljem oma Vatikani turvameeskonnalt, mis juhtus enesetaputerroristiga. „Komandör vastas lakooniliselt: „Neid pole enam siin“,“ kirjutas Franciscus. Iraagi politsei oli nad kõrvaldanud.

Itaalia kirjastus Mondadori ütles, et tegemist on esimese paavsti avaldatud elulooraamatuga, kuigi Franciscus on avaldanud ka teisi memuaarilaadseid raamatuid.