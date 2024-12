EKA nõukogu soovitab rektoril otsus Iisraeli ülikoolide osas üle vaadata

„Nõukogu soovitas rektoril siis koos oma kaaslastega vaadata see küsimus, mis tänaseks on juba palju suurem küsimus, vaadata uuesti üle, kaaluda kõiki plusse ja miinuseid. Ja kuna see huvi tänaseks on juba palju suurem, siis teha koostööd ka haridus- ja teadusministeeriumi ja välisministeeriumiga,“ rääkis EKA nõukogu esimees Maria Mägi-Rohtmets.