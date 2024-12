Valitsus ei mõista EKA otsust: see tuleks üle vaadata

Ta lisas, et Iisraelis on väga kõrgelt hinnatud teadustasemega ülikoolid ning koostöö nendega peab jätkuma.

„Iga haridusasutus teeb ise oma otsuseid, aga mulle kui kodanikule ja ka välisministrina on see otsus arusaamatu, sest et meie suhted Iisraeliga on väga head. Ja nii nagu ka peaminister ütles, siis ma küll soovitan EKA-l vähemalt nõukogu tasemel need otsused ümber vaadata,“ ütles Tsahkna ERR-ile.