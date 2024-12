NATO võttis USA-lt üle Kiievile antava sõjalise abi koordineerimise

Diplomaadid tunnistasid, et sammul võib siiski olla piiratud mõju, kuna USA võib Trumpi juhtimisel anda Kiievile suure tagasilöögi, vähendades oma toetust Ukrainale. USA on alliansi domineeriv jõud ja annab Kiievile enamiku relvastusest.

Jaanuaris ametisse astuv Trump on kinnitanud, et ta tahab Ukrainas toimuva sõja kiiresti lõpetada, kuid ta pole avaldanud oma täpset plaani. Samuti on mees kritiseerinud USA rahalise ja sõjalise abi ulatust Ukrainale.