Ravimiamet uurib Tallinna kliinikus puhkenud silmapõletiku tagamaid. Ühe teooria järgi rikuti hügieeninõudeid

Ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla rõhutas, et juhtunut uuritakse ning midagi kindlat veel väita ei saa. Ta kirjeldas, et ravimiametile teadaolevalt tehti möödunud kolmapäeval 29 patsiendile silmasisene süst samast viaalist võetud Avastini infusioonilahuse kontsentraadiga. Kolm päeva hiljem, 14. detsembril andis silmaarst ravimiametile teada, et 20 inimesel on süsti järgselt tekkinud silmapõletik.