Mart Helme ERK-i lagunemisest: ütlesin kohe, et üks on laisk ja teine loll, tööd ei viitsi keegi teha

Esmaspäeval teatasid neli Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide (ERK) juhtliiget, et lahkuvad parteist. Peeter Ernits, üks ERK-i asutajatest, teatas, et parteis olla liiga palju ebamäärasust ning et tegelikult tõmbab erakonnas niite Jaak Valge.