EL alustas uurimist seoses TikToki reaktsiooniga Rumeenia valimiste julgeolekuriskidele

„Pärast tõsiseid viiteid sellele, et välismaised osalejad sekkusid Rumeenia presidendivalimistesse TikToki abil, uurime nüüd põhjalikult, kas TikTok on rikkunud digitaalteenuste seadust, kuna ta ei ole suutnud selliseid riske maandada,“ ütles komisjoni president Ursula von der Leyen oma avalduses.

Kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonide uuringud on viidanud, et rakenduses toimusid sisuloojate ja automatiseeritud kasutajate kampaaniad, mis toetasid Georgescut. Organisatsioonid väitsid, et TikTok ei hallanud riske nõuetekohaselt, kuid platvorm on süüdistused tagasi lükanud.