GALERII | Tallinnas kohtunud liitlaste ühine sõnum: Ukrainat maha ei müüda ja suurriigid meid kaasamata ei otsusta

Eile ja täna toimus Tallinnas kõige suurejoonelisem tippkohtumine pärast 2017. aastat, kui Eesti oli EL-i eesistujariik. Ühendekspeditsiooniväe ehk JEF-i juured viivad Afganistani ja Iraagi sõdade aega, kui enamik nendes osalenud riike sõdis Briti vägede alluvuses. Need sõjad on praeguseks lõppenud, ent mitte ekspeditsiooniväe ühendus ise, mis jätkab ühiste õppuste korraldamist ja muud sõjalist koostööd. Ühendus rõhutab, et tegu pole NATO asenduse ega konkurendi, vaid alliansi täiendusega, mis lihtsustab ühist planeerimist ja saab tegutseda nii NATO operatsioonide raames kui ka neist sõltumatult.