INTERVJUU | Kristen Michal: NATO toimib kenasti, on normaalne, et osa kaitsekoostööd käib regioonipõhiselt

Väga suuri uudiseid Ühendkuningriigi juhitud ühendekspeditsiooniväe (The Joint Expeditionary Force, JEF) riikide Tallinna tippkohtumine ei toonud. Eelkõige lepiti kokku uutes Venemaa naftat vedavate nn varilaevade vastastes sammudes ning tõdeti, et kõik osalejad tahavad suurendada kaitsekulusid ja Ukraina abistamist. Kohtumist võõrustanud Kristen Michal kinnitas Delfile pärast intervjuud siiski, et osa arutatud konkreetseid samme ei saa ta avaldada. „Alati on sellist juttu, millest ma praegu rääkida ei saa,“ ütles Michal.

Täna räägiti palju sellest, et Ukraina toetamine peab jätkuma igal juhul ja olenemata diplomaatilise laua taga toimuvast. Kas see tähendab eeldust, et Euroopa peaks vajaduse korral sellega toime tulema ka USA-ta, juhul kui see riik oma abi andmist vähendab või selle suisa lõpetab?

