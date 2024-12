Süüria uued juhid peavad Kremliga salakõnelusi

Baasi lennurada on sama, mida Bashar al-Assad kasutas Moskvasse põgenemiseks. Pärast tema verise režiimi kokkuvarisemist on Venemaa kohalolek Süürias muutunud ebakindlaks. Paljud eeldasid, et vana režiimi kukutajate üks võimsamaid mässuliste rühmitusi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tõrjub Vene väed välja. Kuid The Economistile teada oleva info põhjal on mõlemad pooled nüüdseks hoopis läbi rääkima hakanud.