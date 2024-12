VIDEO | Peaminister Kristen Michal kommenteerib JEF-i tippkohtumist

Kohtumisel osalesid lisaks JEFi juhtriigile Ühendkuningriigile ning kohtumist võõrustanud Eestile ka Hollandi, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Islandi riigijuhid ja ministrid. Pressikonverentsi algus lükkus edasi ning see toimub ligikaudu 12.45.

JEF on Ühendkuningriigi juhitav kaitsekoostööformaat, kuhu lisaks Eestile kuuluvad Holland, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Island. JEF-i mõte on olla esmareageerija enne NATO artikkel 5 väljakuulutamist. Ühenduse moodustavad sarnaselt mõtlevad riigid, mis on valmis panustama kiiresti ja paindlikult erinevatesse operatsioonidesse humanitaarkriisidest kuni konventsionaalse sõjapidamiseni. JEF-i raames välja töötatud kriisireageerimismeetmed täiendavad NATO tegevust.