„Hotelli külalised süüdistavad meid piiriprobleemides.“ Pühade-eelne piiriületajate arvu kasv tekitab Narvas pingeid

Delfi uuris Narva Central Hotelilt, kas nende hotellis on piiriületajaid ja kas nad saavad öösel Narva peale jäänud inimesi majutada. Hotelli juhataja Vladimir Rumjantsev tõdes, et piiriületajate kasvu tõttu tuleb paraku ette olukordi, kus kõik toad on hõivatud ja kõigile soovijatele magamiskohta pakkuda ei ole.