Pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas 2022. aastal andis Kirillov regulaarselt pressikonverentse, kus süüdistas USA-d ja Ukrainat väidetavates biolaboratooriumides loodud bioloogilise relva kasutamises.

Esimesel sellisel pressikonverentsil 2022. aasta juunis kuulutas Kirillov, et USA kureeritud biolaboratooriumides Ukrainas on uuritud viirusi, mida võivad kanda sääsed, kes on Dengue palaviku, Zika viiruse ja kollapalaviku kandjad. Kirillovi väitel kavatses USA viia nakatatud sääsed droonidega vajalikku piirkonda ja vabastada, et nakatada Vene sõjaväelasi.

Samuti rääkis Kirillov, et Ukraina teadlased on Pentagoni ülesandel juba 2021. aastal loonud ülimalt nakkavad linnugripi tüved, mis suudavad ületada liikide vahelise piiri. See tekitas Kirillovi sõnul Venemaa kaitseministeeriumis muret seoses linnugripi levikuga Venemaal.

2023. aasta augustis kinnitas Kirillov, et USA on asutanud „pandeemiate ettevalmistamise ameti“ ja valmistab ette pandeemiat „viiruste muteerimise teel“. Sama aasta detsembris teatas Kirillov, et Ukraina laboratooriumidest Rubižnes, Sjevjerodonetskist ja Hersonist on leitud uusi dokumente, mis „annavad tunnistust Pentagoni bioloogilise tegevuse ohtliku iseloomu kohta“ ning kinnitavad, et Ukraina biosfääri kaitseala töötajad on uurinud linnugripi tüvesid.

Lisaks sellele süüdistas Kirillov Ukrainat kavatsuses luua „räpane pomm“ ja kinnitas, et selleks võidakse kasutada kasutatud tuumakütust, mis väidetavalt tuuakse utiliseerimiseks Ukrainasse Euroopast, ning seda kureerib isiklikult Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova kuulutas, et Kirillov „paljastas aastaid süsteemselt anglosakside kuritegusid: NATO provokatsioone keemiarelvadega Süürias, manipulatsioone Suurbritannias keelatud keemiliste ainetega ning provokatsioone Salisburys ja Amesburys“ ning „Ameerika biolaboratooriumide surmatoovat tegevust“ Ukrainas. „Töötas kartmatult. Ei varjanud end kellegi selja taha. Tegutses avalikult. Kodumaa eest, tõe eest,“ kirjutas Zahharova.

