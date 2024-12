FOTOD | Eesti võõrustab Ühendekspeditsiooniväe riikide liidreid. Teemaks on Ukraina toetamine ja kaitsevõime suurendamine

Eesti peaminister Michal ütles, et kohtumine andis eile juba esimesi tulemusi, kuna kokku lepiti meetmete karmistamises Vene naftat vedava „varilaevastiku“ vastu. „Tänane teema on mõistagi Ukraina ja see, kuidas anda neile tugev positsioon läbirääkimistel Venemaaga,“ ütles Michal. „Samuti on teemaks, kuidas suurendada meie enda kaitsevõimet ja meie riikide koostöövõimet.“