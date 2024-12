Trump: Biden tegi Ukrainal USA kaugmaarelvi kasutada lubades lolli otsuse

Trump nimetas Bideni eelmisel kuul langetatud otsust lolliks. Samuti väljendas Trump pahameelt selle pärast, et tema meeskonda ei teavitatud sellest enne, kui Biden oli selle sammu juba astunud, vahendab Associated Press.

„Ma arvan, et seda poleks tohtinud lubada, mitte siis, kui on olemas võimalus... Kindlasti mitte kõigest nädalaid enne, kui mina üle võtan,“ ütles Trump Floridas Mar-a-Lagos toimunud pressikonverentsil. „Miks nad pidid seda tegema, küsimata minult, mida ma arvan? Ma poleks lasknud tal seda teha. Ma arvan, et see oli suur viga.“