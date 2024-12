Suurlinnad aastavahetusel ilutulestikku ei korralda, väiksemad aga küll

Juba eelnevatel aastatel on mitmed linnad, näiteks Tallinn, Tartu ja Pärnu, loobunud ilutulestiku korraldamisest. Kuid kohaliku võimu korraldatud saluuti võib endiselt näha näiteks Narvas, Kohtla-Järvel, Jõgeval ja Viljandi vallas. Seal leitakse, et eelarve seda võimaldab, ning loodetakse, et inimesed ise lasevad rakette selle võrra vähem.