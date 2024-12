Narvas vajus osaliselt sisse 7 miljonit eurot maksnud jalgpallihall. Signalisatsioon tööle ei hakanud

Narva spordikeskuse direktori Andrei Šilini sõnul võib õnnetust nimetada ehituslikuks. Ta selgitas, et lumi, mis libises katuselt kõrvale kohta, kus asuvad pneumohalli peamised õhuseadmed, kahjustas õhutoru, mida mööda õhk liigub. Tekkis pilu ja õhk ei liikunud mitte hoonesse, vaid välja.

„Praegu lahendati probleem ajutiselt avariilisel viisil – sisuliselt lapiti ära,“ selgitas Šilin. „Ehitajad reageerisid operatiivselt, tulid, said rikke põhjusest aru, sõitsid vajalike tööriistade järele ja parandasid probleemi. Nad tunnistasid oma viga. Nüüd peaksid ehitajad probleemi üksikasjalikult uurima, et parandada see põhjalikult, mitte ajutiselt. Nad kavatsevad kogu toru ja seadme välja vahetada.“

Šilin märkis, et need on garantiiremonditööd. Selle tõttu, et pneumohall on pooleldi kokkuvajunud, said kahjustada mõned valgustid, mis tuleb välja vahetada. Täna spordikeskus ei tööta.

Narva spordikeskuse direktor rääkis veel, et pneumohallis peaks töötama topelthoiatussüsteem. Kõigepealt peaks informatsioon jõudma teenindavasse firmasse, mis peaks näiteks nägema, et surve väheneb. Teine süsteem on signalisatsioon. „Aga täna me seda ei kuulnud, seda ei olnud,“ ütles Šilin. „Arutame ehitajatega ka seda küsimust. Me panime tähele pneumohalli välist väljanägemist ja reageerisime, aga ka signalisatsioon oleks pidanud töötama.“

Šilini sõnul on ruumides evakuatsiooniuksed, aga kui need avada, hakkab õhk kohe väljuma ja hall vajub kokku. „Me ei kasutanud neid, aga hoiatasime kiiresti spordiklubisid, et treeninguid praegu ei toimu, ja hakkasime remondiga tegelema,“ täpsustas ta.

Pneumohalli töögraafik on juba nii tihe, et Šilin on olnud sunnitud neile, kes on hiljem üürimiseks soovi avaldanud, ära ütlema. Vabu aegu ei ole peaaegu jäänud. Peamised üürijad on jalgpalliklubid Narva Trans ja Junior.

