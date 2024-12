Zelenskõi: venelased põletavad hukkunud Põhja-Korea sõdurite nägusid, et nende kaotusi varjata

Zelenskõi sõnul on okupantide selline tegevus Venemaal valitseva hoolimatuse kõige inimliku vastu demonstratsioon. Zelenskõi lisas, et ei ole mingit põhjust, miks peaksid korealased Venemaa presidendi Vladimir Putini eest sõdima ja hukkuma.

„Ja isegi pärast nende hukkumist ootavad neid Venemaa poolt ainult mõnitused. See hullumeelsus tuleb peatada – peatada vastupidava ja pikaajalise rahuga ning Venemaa vastutusele võtmisega selle küünilise sõja eest,“ kirjutas Zelenskõi.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsus (HUR) ja Pentagon teatasid eile esimest korda, et Venemaa Kurski oblastis on Põhja-Korea sõdureid lahingutegevuses hukkunud.

HUR teatas, et nädalavahetusel hukkus umbes 30 põhjakorealast.

Ka Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby kinnitas, et usutakse, et Põhja-Korea sõdurid on rindel ja osalevad aktiivselt lahingutegevuses. Kirby sõnul kannavad nad ka kaotusi.