Head aega ekraanid! Kuidas vähendada digistressi ja säilitada vaimne tasakaal pühade ajal?

Tele2 IT-teenuste valdkonnajuht Janek Jaago on omal nahal läbipõlemist kogenud. „Võib öelda, et see oli mitme asja kokkulangevuse tagajärg. Mul läks tööalaselt väga hästi – nii Tele2s kui ka missiooniprojektis ALPA Kidsis, kus arendame väikelastele õppevahendeid. Saavutasime järjest uusi eesmärke, aga tööd oli ka selle võrra rohkem. Suvisel ajal polnud isegi hullu, sest koguaeg oli valge ning pikaleveninud tööpäevad ei häirinud rütmi,“ meenutab ta.

Kõik muutus, kui saabus sügis ja sellega koos viiruste hooaeg. Lapsed haigestusid ning lapsevanemal jäi unetunde järjest vähemaks. „Tele2s on loodud kõik võimalused puhkamiseks, isegi piiramatu tasustatud puhkus, aga mingil põhjusel tundsin, et pean ära kannatama,“ ütleb Jaago. „Arvasin, et vean muidu kolleege alt ja ilma minuta kukub kõik kokku.“ Magamatus ja stress viisid lõpuks selleni, et ta otsustas minna ülemuse juurde ja öelda, et ta nüüd võtab puhkuse ja jääb haigete lastega koju, mitte ei ürita nende kõrvalt vapralt tööd teha.

„Õnneks sain ühel hetkel aru, et tegin vea ja küsisin puhkust. Kusjuures sain veel juhilt range loengu, et miks ma üldse nii kaua sellega ootasin ja ammu oleks võinud haigetele lastele keskenduda. See oli oluline õppetund – puhkama peab regulaarselt ja keegi ei tohiks tunda, et on asendamatu,“ ütleb ta.

Avad telefoni ja juba oled maha jäänud

Tööõnne spetsialist Tiina Saar-Veelmaa sõnul on läbipõlemise üheks peamiseks põhjuseks kaasaegse elu intensiivsus. „Info ja tehnoloogia ajastul on teave ning võimalused alati käeulatuses ja lisaks võrdleme end pidevalt teistega. See kõik loob tunde, et peame rohkem pingutama ja paremad olema. Pidev pinge närvisüsteemis päädib aga lõpuks vaimse tervise probleemidega,“ selgitab ta.