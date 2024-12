VIDEO | Moskvas lasti õhku Vene kiirgus-, keemia- ja bioloogilise kaitse vägede ülem. Ukraina allikate sõnul pani pommi SBU

Uurijad on kindlaks teinud, et 17. detsembril õhkisid tundmatud Moskvas Rjazanski prospektil lõhkeseadeldise, mis oli paigutatud elektrilisse tõukerattasse, mis seisis elumaja trepikoja kõrval.

Venemaa uurimiskomitee teatas varem, et pärast Moskvas Rjazanski prospektil toimunud plahvatust, milles hukkus kaks meest, algatati kriminaalasi.

Lisati, et tehakse operatiiv-jälituslikke toiminguid, mille eesmärk on teha kindlaks selle kuriteo toimepanemises osalenud isikud, vahendab Interfax.

Uurimiskomitee teatas hiljem, et kvalifitseeris Kirillovi tapmise terroriaktiks.

Ukraina eriteenistuste allikad teatasid kohalikule meediale, et Kirillovi kõrvaldas Ukraina julgeolekuteenistus (SBU).

„Kirillov oli sõjakurjategija ja absoluutselt seaduslik sihtmärk, sest andis käske kasutada Ukraina sõjaväelaste vastu keelatud keemiarelva. Selline kuulsusetu lõpp ootab kõiki neid, kes ukrainlasi tapavad. Kättemaks sõjakuritegude eest on vältimatu,“ teatas SBU allikas.

Kirillov on tuntud selle poolest, et andis 2023. aastal Venemaa kaitseministeeriumis pressikonverentse, kus rääkis USA „sõjalis-bioloogilisest“ tegevusest Ukrainas. „Baza“ teatas, et koos kindraliga hukkus tema abi Ilja P.