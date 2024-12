Mitukümmend Tallinna silmakliiniku patsienti nakatus protseduuri tõttu silmapõletikku

Silmakliiniku juhi Krista Turmani sõnul puudutab juhtum 11. detsembril ravimiga Avastin tehtud süste. Tegemist on rutiinse protseduuriga, mis on laialdaselt kasutusel mitte ainult Eestis vaid ka mujal ning mille eest maksab Eesti Tervisekassa, selgitas Turman. Turman Silmakliinikus tehti sel kuupäeval antud ravimiga 26 patsiendile kokku 28 süsti. Kaks päeva hiljem, 13. detsembril hakkas ilmnema, et patsiendid on nakatud põletikuga. Kliinikule teadaolevalt ilmnes kaebusi 20 patsiendil, kes suunati Ida-Tallinna Keskhaiglasse ravile.