Isamaa pöördub seoses liiklusseaduse muudatusega presidendi poole

„Olles konsulteerinud ka ekspertidega leiame, et vastu võetud seadusemuudatus on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega, eelkõige selle paragrahviga 32, milles on sätestatud, et igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud ning omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest,“ kirjutab pöördumises Vabariigi Presidendile riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.