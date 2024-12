Vabaühenduste liit soovitab valitsusel muuta annetamise piirmäärasid, et laekumisi veelgi suurendada

Pöördumises seisis, et annetused on üks vabaühenduste peamisi tuluallikaid, kuid kui reeglid oleksid vabamad, oleksid ka annetused suuremad. „Eestis tehtud uuringud näitavad, et annetuste potentsiaalne maht on suur, ent annetamiseni jõudmist pärsivad kehtivad maksumäärad ja regulatsioonid. Nii on füüsilisest isikust annetajal vaja mahaarvamiste hulgas annetamise kõrval arvestada ka eluasemelaenu intresside või koolituskuludega. Ettevõtted omakorda piirduvad väikeste annetustega maksusoodustuste piirmäärade tõttu,“ selgitati avalduses.