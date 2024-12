Žovoronkov tõdes, et linnavolikogu esimehe koha ettepanek on talle tehtud, kuid midagi kindlat veel ei ole. „Koalitsioon esimest korda koguneb teisipäeval ja siis vaatame, kas meie koalitsioon on koos või mitte. Koalitsioonileping ei ole veel kinnitatud,“ ütles ta.

Kuigi Žovoronkov on ühe jalaga Tootsi paadis, on teine jalg veel Raigi juures, sest Raigi fraktsioonist Respekt ta lahkunud pole, ta on seal lausa aseesimees. „Kui fraktsioon Respekt otsustab, et tuleb mind välja visata, siis palun väga. Mina põhinen sellele väga selgele olukorrale, et meie fraktsioonis oli hallitamine,“ ütles ta.