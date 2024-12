Assad tegi pärast põgenemist esimese avalduse: Süüria saab jälle olema vaba ja sõltumatu

„Kui terroristide väed Damaskusesse imbusid, liikusin ma koordinatsioonis meie Vene liitlastega Latakiasse, et juhtida lahinguoperatsioone. Sel hommikul Hmeimimi lennubaasi saabudes sai selgeks, et meie väed on kõigilt rindejoontelt täielikult taganenud ja et armee viimased positsioonid on langenud. Et olukord lahinguväljal selles piirkonnas halvenes jätkuvalt, langes Vene sõjaväebaas ise droonilöökide ägenenud rünnaku alla. Ilma mõistlike võimalusteta baasist lahkumiseks andis Moskva korralduse, et baasi juhtkond korraldaks viivitamatu evakueerimise Venemaale pühapäeva, 8. detsembri õhtul. See leidis aset päev pärast Damaskuse langemist, pärast viimaste sõjaliste positsioonide langemist ja kõikide alles jäänud riigiinstitutsioonide halvatust selle tagajärjel,“ öeldakse Assadi avalduses.