Haiguslehtede võtmine on vähenenud. Ametiühingud tegid ettepaneku taastada hüvitamine teisest päevast

See, et haiguslehe võtmine on vähenenud, võib tähendada, et inimesed käivad nüüd rohkem haigena tööl, kuid sellega kaasnevad riskid, nagu teiste inimeste nakatamine ja võimalikud hilisemad komplikatsioonid.

FOTO: Anni Õnneleid | Delfi Meedia