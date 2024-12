Märgiline seik ERKi sisetülis. Ernits tõi lauale mõtte Isamaaga ühinemisest

„Mu pakkumine mõjus sellisena, et viskasin granaadi tulle,“ meenutab Peeter Ernits ERKi juhatuse koosolekut, kus rääkis idee tasandil sellest, et partei võiks Isamaaga ühineda. Silver Kuusiku sõnutsi pole selleks mitte mingit vajadust, küll sai ta seeläbi teada, et Ernitsa ja ta mõttekaaslastega koos enam pikalt ei jätkata.