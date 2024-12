OTSEPILT | Eesti, Briti ja Norra peaministrid räägivad, kuidas Euroopa ohtlikust olukorrast välja tuua

JEF on Ühendkuningriigi juhitav kaitsekoostööformaat, kuhu lisaks Eestile kuuluvad Holland, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Island. JEF-i mõte on olla esmareageerija enne NATO artikkel 5 väljakuulutamist. Ühenduse moodustavad sarnaselt mõtlevad riigid, mis on valmis panustama kiiresti ja paindlikult erinevatesse operatsioonidesse humanitaarkriisidest kuni konventsionaalse sõjapidamiseni. JEF-i raames välja töötatud kriisireageerimismeetmed täiendavad NATO tegevust.