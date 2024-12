FOTOD | Toompea on suurkohtumisega seoses paljude jaoks lukus. Politsei on väljas suurte jõududega

PPA isikukaitse büroo juht Andris Viltsin selgitas, et politsei on väljas suurendatud jõududega, et tagada väliskülaliste ja linnaelanike turvalisus. „Peamiselt mõjutavad piirangud liiklust kesklinnas Tartu maanteel, Vabaduse väljaku ja Rävala puiestee kandis ning vanalinnas Toompeal. Täna õhtul ja teisipäeva hommikul, ajal mil väliskülalised eri kohtumistele liiguvad, võivad politseinikud ajutiselt muu liikluse seisata. Püüame seda teha võimalikult lühiajaliselt, kuid vaatamata sellele pealume autojuhtidel arvestada, et liikluses võib minna tavapärasest kauem aega,“ rääkis Viltsin.