Kaitseväest öeldi, et liitlaste üksus naasis hommikul väljaõppelt tagasi. Halva ilmastiku tõttu sõitis mainitud sõiduk teelt välja.

Teeolud on jätkuvalt keerulised. „Päeval on pilves ilm, sajab peamiselt lund ja lörtsi, tuiskab. Pärastlõunal sadu lääne poolt harveneb, tuul vaibub ja õhutemperatuur langeb kuni -4 kraadini. Märjad või lörtsised teepinnad jäätuvad, libeduseoht teedel on väga suur,“ manitses transpordiamet.