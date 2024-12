Läti korruptsioonitõrje Navalnõi fondi osutatud korruptsioonile politseis ja prokuratuuris kinnitust ei leidnud

Läti prokuratuur teatas Läti Delfile, et KNAB ei tuvastanud fakte, mis oleksid osutanud võimalikule korruptsioonile Läti õiguskaitseorganite töötajate hulgas.

KNAB alustas ametkondlikku kontrolli faktide kohta, mille FBK avaldas septembris. FBK teatas, et endine Vene oligarh Leonid Nevzlin, kes oli teise endise oligarhi Mihhail Hodorkovski partner, tellis endiselt Vene advokaadilt Anatoli Blinovilt („Riia mehelt“) rünnaku mitme maapaos Vene opositsioonipoliitiku vastu. Blinov ja Nevzlin arutasid ka võimalust alustada altkäemaksu eest Lätis rea kriminaalmenetlusi, muu hulgas FBK ühe endise juhi, Vladimir Ašurkovi vastu. Blinov vahistati Poolas samal päeval, kui FBK uuring avaldati, ja on siiamaani vahi all.