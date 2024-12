INTERVJUU | Ukraina ekspert: Trumpi tahtmine ei loe midagi. Sõda ilmselt jätkub, vajaduse korral USA abita

Viimastel päevadel on sõjateemalisi avaldusi teinud nii Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, järgmine USA president Donald Trump kui ka Vene välisminister Sergei Lavrov. Zelenskõi on ta nõus Venemaaga läbi rääkima, Trump ütles, et üritab võimaluse korral sõja lõpetada, ja Lavrov kordas Tucker Carlsonile antud intervjuus Putini 2022. aastal tehtud ultimaatumit. Jääb mulje, et kõik pooled valmistuvad kõneluste peatseks alustamiseks ja ebamugav rahu ootab juba nurga taga.