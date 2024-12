15. detsember, kell on 22.50. Narva piiripunkti sulgemiseni on jäänud kümme minutit. Sissepääsu juures on palju inimesi, kuid nad on jagatud mitmesse gruppi: peetakse arvestust. Nimekirjade alusel on võimalik piiri ületada esmaspäeval. Kolmes nimekirjas on 444 inimest. Kogenud piiriületajad soovitavad hommikul tulla piiripunkti juurde juba varem, mitte avamise ajaks.