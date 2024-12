Kaja Kallas saatis EL-i saadiku Süüria uue juhtkonnaga rääkima

„Meie jaoks ei ole asi ainult sõnades, vaid me tahame näha õiges suunas tegusid. Seega mitte ainult, mida nad ütlevad, vaid ka mida nad teevad,“ ütles Kallas. „Ma arvan, et lähinädalad ja -kuud näitavad, kas asi läheb õiges suunas. Ja ma arvan, et siis oleme me ka avatud arutama järgmisi samme.“