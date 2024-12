Tallinn ei korralda aastavahetusel ilutulestikku

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski märgib, et kõigiga arvestavas linnaruumis peab arvestama ka nende linnas elavate inimeste ja loomadega, kelle elukvaliteeti vali müra mõjutab. „Ilutulestik võib küll pakkuda silmailu, kuid see toredus tuleb meie elukeskkonna arvelt. Ilutulestiku ära jätmisega säästame keskkonda, samuti loomi ja linde, kes tajuvad kärgatusi mitmeid kordi valjemalt. Ilutulestiku asemel on aastavahetusel võimalik osa saada meeleolukast valgusetendusest,“ ütles Ossinovski.

„Sarnaselt eelnevatele aastatele soovitame linna poolt ka teistel ilutulestikuga piiri pidada. Seda siiski lastes paneme aga kõigile südamele, et pürotehnika käsitsemisel tuleb olla äärmiselt tähelepanelik ning järgida kõiki ettevaatusabinõusid. Ennekõike on oluline veenduda, et inimesed ja loomad viibiksid ohutus kauguses ning pürotehnika ei satuks laste kätte. Samuti tuleb ilutulestikust üle jäänud jäätmed kokku koguda ja neid ära visates jälgida, et prügikonteinerid ei süttiks. Targem on isegi ilutulestiku jäätmed öösel prügikonteineri kõrvale, et need saaksid seal hommikuni jahtuda,“ ütles Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.