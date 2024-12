INTERVJUU | Riigikohtu esimees: süsteemiga laiemalt tegelemast keeldumine on lõpuks hukatuslik

Kõpitsemist vajavatest kohtusüsteemi osadest toob riigikohtu esimees Villu Kõve Delfile antud intervjuus esile näiteks e-valimistega seotud kaebuste menetlemist. Mõeldes tuleva aasta sügisel toimuvatele kohalike omavalitsuste valimistele, ennustab Kõve, et kaebusi tuleb ka senisest rohkem. Tema sõnul jääb riigikohus juba praegu neile kaebustele vastamisega hätta, sest juristidel ei ole vajalikke eksperditeadmisi e-valimiste tehnilise poolega seotud kaebuste lahendamiseks. Samuti näeb Kõve, et kriminaalmenetlus on endiselt kohmakas ja aeglane, kuid tema jutt selle kohta põrkab justkui vastu seina.

Kuna kohtusüsteemilegi on antud ülesanne kärpida, on Kõvel pinnuks silmas ka kohtuniku ametikoha täitmiseks konkursi välja kuulutamine. „Praegu põletamegi raha, täidame kohtunikukohad ja peame kokkuhoiukohad leidma mujalt. Samas on kohtunikega seotud kulu kogu meie eelarves kõige suurem,“ märgib ta ja toob esile, et praegu ei leidu väga häid kandidaate kohtunike kohtadele.