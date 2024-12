VIDEO | Mayotte’i saarel arvatakse olevat tsükloni tõttu hukkunud sajad inimesed

Tsüklon Chido tegi maatasa terveid asulaid. Tuule kiirus oli selles üle 62 meetri sekundis ja eriti said kannatada kõige vaesemate elanike käepärastest materjalidest kokkuklopsitud eluasemed, vahendab BBC News.

Päästetöötajad, sealhulgas Prantsusmaalt saadetud lisajõud, kammivad ellujäänute leidmiseks läbi rususid. Päästetöid takistavad ulatuslikud kahjud infrastruktuurile, sealhulgas maha langenud elektriliinid ja läbimatud teed.

Osa Mayotte’i 320 000 elanikust kannatab ränga toidu, vee ja peavarju puuduse all.

Pealinna Mamoudzou elanik Mohamed Ishmael ütles Reutersile, et olukord on traagiline ja on tunne, nagu oleks toimunud tuumasõda, sest kogu linnaosa kadus.

Mayotte’i elanikkond on suures sõltuvuses Prantsusmaa finantsabist ning seal ollakse hädas vaesuse, tööpuuduse ja poliitilise ebastabiilsusega. Umber 75% elanikkonnast elab alla vaesuspiiri ja umbes kolmandik inimestest on töötud.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas, et tema mõtted on „kaasmaalaste juures Mayotte’il, kes on läbi elanud kõige kohutavamad tunnid ja kellest mõned on kaotanud kõik, oma elu“.

Kuigi mõningast Prantsusmaa abi ja päästetöötajaid on Mayotte’ile jõudnud, ei ole mõnede kogukondadeni veel jõutud.

Mayotte’i prefekt François-Xavier Bieuville ütles kohalikule meediale, et hukkunute arv võib oluliselt kasvada, kui kahjud on täielikult hinnatud. Tema sõnul on hukkunuid kindlasti mitusada ja võib-olla tuhandeid.

Prantsusmaa siseminister Bruno Retailleau, kes peaks saarele kahjusid hindama ja päästetöid koordineerima saabuma, tunnistas tsükloni erakordset tõsidust ja kinnitas, et pingutusi elanikkonna aitamiseks on suurendatud.

Tsüklon Chido saabus ka Aafrika mandril asuvasse Mosambiiki, kus tõi kaasa äkktulvad, juuris välja puid ja kahjustas hooneid umbes 40 kilomeetri kaugusel riigi põhjaosa Pemba linnast. Tsüklon tekitas kahju ja elektrikatkestusi Nampula ja Cabo Delgado provintsis.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada