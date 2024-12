Tippkohtumine toob Tallinnasse ühendekspeditsiooniväe riikide liidrid. Südalinnas on ulatuslikud liikluspiirangud

„JEF-il on tähtis roll Läänemere piirkonna heidutus- ja kaitsehoiakus,“ ütles peaminister Kristen Michal. „Viimased aastad on näidanud, kui oluline on kriitilise meretaristu kaitsmine. Peame liitlastega pidevalt kokku harjutama, et hoida vägede võimekust kiiresti ja otsustavalt reageerida,“ lisas Michal.