FOTOD | Harjumaal hukkus autode kokkupõrkes inimene

Teel põrkasid kokku sõiduautod Volvo ja Volkswagen. Volkswagenit juhtinud 43-aastane mees oli autos üksi ja sai avariis paraku sedavõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Volvot juhtinud 38-aastane naine ja kaasreisija, 67-aastane naine said mõlemad viga ja viidi haiglasse.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Tuisk rõhutas, et teeolud on Harjumaal paiguti väga rasked. „Teedel on kiilasjää, mistõttu soovitab politsei tungivalt, et kõik sõidud, mida annab edasi lükata, tulekski võimalusel praegu edasi lükata. Kui on aga vältimatu vajadus sõitu minna, tuleb valida teeoludele sobiv madalam sõidukiirus ja olla liigeldes ülimalt ettevaatlik.“