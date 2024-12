Mitmed juhid on autoga teelt välja põrutanud. Teeolud muutuvad veelgi karmimaks öösel

PPAst öeldi Delfile, et mainitud kuus avariid on ühesõidukiõnnetused, mitte kokkupõrked. Sõidetud on kraavi ning vastu poste ja teepiirdeid.

Transpordiamet andis 16 paiku teada, et teekatted on suurematel põhi- ja tugimaanteedel erinevad: paiguti soolamärjad, piirkonniti sõidujälgede vahel lumised ning kohati ka jäised. Temperatuur on kõikjal miinuspoolel ja teed on kohati väga libedad, eriti kõrvalmaanteed.