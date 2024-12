Zelenskõi: Venemaa rünnakutega on ühinenud märkimisväärne arv Põhja-Korea sõdureid

„Meil on juba esialgsed andmed, et venelased on hakanud oma rünnakutes kasutama Põhja-Korea sõdureid,“ ütles Zelenskõi laupäevaõhtuses pöördumises.

„Venelased kaasavad neid kombineeritud üksustesse ja kasutavad neid operatsioonidel Kurski piirkonnas,“ jätkas ta. Samuti on Zelenskõi sõnul Ukrainal teave, mis viitab sellele, et Venemaa võib Põhja-Korea sõdurite osalust laiendada ka teistele rindeosadele.

Ukraina juht ütles, et vägede aktiivsem kasutamine on sõja uus eskaleerumine ja kutsus üles globaalsele reageerimisele.

„Me kaitseme end, sealhulgas nende põhjakorealaste vastu. Ja me jätkame tegutsemist kooskõlastatult kõigi meie partneritega, et lõpetada see sõda - lõpetada see otsustavalt, garanteeritud rahuga,“ ütles Zelenskõi vahetult enne Brüsselis toimunud kohtumist NATO juhi Mark Rutte ja Euroopa Liidu juhtidega. Kohtumisel arutati rahuplaane ja võimalikku rahuvalvejõudude lähetamist Ukrainasse.