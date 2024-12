Mõte ERRi Läänemaa üksus kohalike rahaga päästa jääb ideepojaks. Rein Veidemann: nii need asjad ei käi

Kärpekirves hakib ERRi. Novembri lõpus teatati , et koondatakse Läänemaa korrespondent Juhan Hepner. Läänemaa ja Hiiumaa teemasid kajastab edaspidi Tallinnas asuv uudistetoimetus koostöös Pärnu ja Pärnumaa ning Saaremaa korrespondentidega. Hepner on ametis selle kuu lõpuni.

Sukles kiidab, et näiteks sel nädalal oli „Aktuaalses kaameras“ vahva lugu Ilon Wiklandi juubeliaasta kultuuriprogrammist. „Kuidas siis edaspidi? Et Tallinnast tuleb mingisugune külavolinik uudiseid noppima. See pole adekvaatne.“