Türgi ministri sõnul on riik valmis pakkuma sõjalist väljaõpet Süüriale

„Oma esimeses avalduses teatas Assadi kukutanud uus valitsus, et ta austab kõiki valitsusasutusi, ÜROd ja teisi rahvusvahelisi organisatsioone,“ ütles Guler kommentaarides ajakirjanikele. „Me arvame, et peame vaatama, mida uus administratsioon teeb ja andma neile võimaluse.“

Küsimusele, kas Türgi kaalub sõjalist koostööd Süüria uue valitsusega, vastas Guler, et Ankaral on juba sõjalise koostöö ja väljaõppe lepingud paljude riikidega. Samas märkis ta, et Türgi on „valmis andma vajalikku toetust, kui uus valitsus seda taotleb“.