Brasiilias arreteeriti endine kaitseminister, keda süüdistatakse Bolsonaro riigipöördekatses

Nettot kahtlustatakse riigipöördekatses, mille eesmärgiks oli 2022. aasta valimistulemuste tühistamine. Föderaalpolitsei teatas nimesid nimetamata ühe kahtlusaluse vahistamisest ning ütles, et korraldas ka kaks läbiotsimist. Samuti teatas politsei, et on võtnud sunnimeetmei isikute vastu, kes olevat väidetavalt juurdlust takistanud.