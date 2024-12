Soome poliitikut Krista Kiurut rünnati Helsingi tänaval

50-aastane poliitik oli rünnaku ajal parasjagu teel parlamendist lastehoidu, et oma laps sealt ära tuua. Ründajaks oli keskealine mees, keda laupäevaks ei olnud veel tabatud.

Politsei sõnul tuli teade rünnakust reedel kell 16.19 ning ohver teatas, et teda löödi rusikaga näkku. Ründaja lahkus seejärel sündmuskohalt. Helsingi politsei sõnul on kurjategija välimusest hea ülevaade ning teda otsitakse aktiivselt. Kiuru sai pärast rünnakut esmaabi, siirdus siis peagi koju ning tänas Facebooki postituses kõiki, kes talle toetust avaldasid.

Sotsiaaldemokraatlik partei lisas pressiteates, et rünnak toimus ilma sõnavahetuse ja eelneva hoiatuseta ning pärast löögi andmist põgenes mees selgitusi andmata. Fraktsiooni aseesimees Tytti Tuppurainen märkis, et kõigi eelduste kohaselt oli rünnak seotud Kiuru poliitilise tegevusega. „Nõuame, et Soome ühiskond sellise nähtuse vastu ühineks,“ lisas Tuppurainen. President Alexander Stubb ja rahandusminister Riikka Purra nimetasid juhtunut tsiviliseeritud ühiskonnale vastuvõetamatuks.