Giorgia Meloni pürib Trumpi ajastul peamiseks Euroopa-USA lepitajaks

Itaallasi on põlvkondade vältel ikka suurte hulkadena Ameerika Ühendriikidesse reisinud, et võimalusi ja muinasjutte otsida. Septembris toimunud lühikesel New Yorgi visiidil paistis, et ühel värskel külalisel õnnestus leida mõlemat. ÜRO iga-aastast kogunemist väisanud Itaalia peaminister Giorgia Meloni võeti ühel kõrvalüritusel vastu ainulaadselt piduliku tseremooniaga. Talle andis auhinna üle elektriautode, rakettide ja poliitilise mõjuga kaubitsev magnaat Elon Musk.

Maailma rikkaima mehe sõnul on Meloni „sisimas veelgi kaunim kui väliselt“ ning see polnud ainus kompliment. Meelitused olid mõlemapoolsed ning selgus, et Meloni sõnul on Musk „väärtuslik geenius“. Kohtumisel tehtud fotod kahest teineteisele sügavalt silma vaatavast kuulsusest panid tööle kuulujutuveskid. Kuuldusi pidi jahutama ettevõtja ema, kes oli üritusel oma poja saatja ja võis kinnitada, et too läks oma hotelli tagasi üksi.