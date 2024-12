FOTOD | Jõgevamaal kogunenud EKRE volikogu: valimisõigus olgu vaid Eesti kodanikel

Volikogu toetab Riigikogu menetluses oleva põhiseaduse muudatusega edasi minemist. Väljendame rahulolu, et Eestis on tekkinud harvaesinev erakondade-ülene poliitiline ühisosa ja tahe pikalt vindunud riigiõigusliku probleemi lahendamiseks.

Peame kahetsusväärseks ning halva parlamentaarse kultuuri väljenduseks tõsiasja, et valitsev koalitsioon hääletas Riigikogus maha EKRE saadikute allkirjadega algatatud põhiseaduse muutmise variandi, mis oli poliitiliselt selge ja juriidiliselt puhas lahendus pikka aega tupikseisus olnud probleemile. Põhiseaduse muutmine vajab palju laiemat poliitilist kandepinda, kui seda on ainult koalitsioonisaadikute hääled. Kutsume koalitsioonierakondi üles loobuma nende poolt rutiinselt praktiseeritavast teerullipoliitika mentaliteedist.

EKRE pöördub Isamaa, Reformierakonna, Eesti 200 ja fraktsioonitute saadikute poole üleskutsega mitte alluda Sotsiaaldemokraatliku Erakonna väljapressimisele ning mitte nõustuda põhiseaduse preambulis ette nähtud rahvusriigi aluspõhimõtte õõnestamisega. Leiame, et mittekodanike valimisõiguse fikseerimine põhiseaduse tasemel teeb olukorda riigiõiguslikult halvemaks ning lahjendab eestlaste poliitilist otsustusõigust oma põlisel kodumaal. Rahvusliku ja suveräänsusmeelse erakonnana ei saa me seda toetada.

EKRE volikogu soovib, et põhiseaduse muudatust täiendataks parandusega, mis piirab valimisõiguse vaid Eesti kodanikega. Me ei pea vastuvõetavaks, et valimisõigus antakse põhiseaduse tasandil mittekodanikele. Volikogu annab erakonna juhatusele ja fraktsioonile suunise otsida poliitilist kompromissi, mis võimaldaks põhiseaduse muudatust ellu viia lähtudes meie programmilisest seisukohast. Juhul, kui Riigikogu menetluses olev põhiseaduse muutmise eelnõu ei võta arvesse EKRE seisukohti, tuleb fraktsioonil hääletada selle vastu.