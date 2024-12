Opositsiooniparteid blokeerivad parlamendi tööd ja ei osalenud ka laupäevasel hääletusel. Varem parlamendisaadikuna töötanud Kavelašvili oli ainuke kandidaat. Tema poolt hääletas 224 valimiskogu liiget 300-st. Üks saadik rikkus sedeli. Hääletuse ajal kogunesid parlamendi ette meeleavaldajad, kes heitsid järgmisele presidendile ette ülikoolihariduse puudumist ja väitsid, et tema ainuke pädevus puudutab jalgpalli.



Manchester City endine mängijaKavelašvili on poliitikuna silma paistnud läänevastaste avaldustega ja eriti USA kritiseerimisega. Juunis väitis ta, et USA eesmärk on alati olnud Gruusia riigi hävitamine ning et USA kongressi liikmed üritavad riigis läbi viia vägivaldset revolutsiooni ja Gruusia „ukrainiseerimist.“