Ukraina, NATO ja Euroopa liidrite kohtumisel arutatakse taas Euroopa rahuvalvajate teemat

Kohtumise võõrustajaks on EL ning see järgneb Brüsselis kolmapäeval toimuvale EL-i ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumisele. Kohal on NATO peasekretär Mark Rutte, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Poola president Andrzej Duda, Saksamaa kantsler Olaf Scholz, Euroopa ülemkogu eesistuja António Costa, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Briti peaminister Keir Starmer.

Politico teatel on aruteluks Ukraina rahuplaanid ning Euroopa rahuvalvajate võimalik saatmine Ukrainasse relvarahu tagama. Ajalehe Wall Street Journal teatel soovib USA järgmine president Donald Trump, et Ukraina julgeoleku tagamisel mängiks juhtrolli Euroopa, sealhulgas Ukrainasse rahuvalvejõudude saatmisega. Venemaa on lääneriikide vägede Ukrainasse toomist nimetanud vastuvõetamatuks.

Neljapäeval käis rahuvalvajate teemat Varssavis arutamas Prantsuse president Macron, ent Poola peaminister Donald Tusk ütles, et selliseid samme tema valitsusel plaanis pole. „Tahaksin kasutada võimalust ja lõpetada spekulatsioonid ühe või teise riigi sõdurite läkitamisest Ukrainasse, juhul kui relvarahu või rahuleping on saavutatud,“ ütles Tusk. „Kõik otsused Poola sammude kohta tehakse ainult Varssavis ja praegu me selliseid samme ei plaani.

Esmaspäeval ja teisipäeval toimub Tallinnas rahvusvahelise ühendatud ekspeditsiooniväe (JEF) liitlaste tippkohtumine, kus osalevad Eesti, Briti, Hollandi, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani riigijuhid. Kohtumisel arutatakse kaitsekoostööd, NATO kaitsekulude küsimust ja Vene-Ukraina sõjaga seotud teemasid.

NATO peasekretär Rutte ütles neljapäeval peetud kõnes, et NATO riigid peavad naasma Külma sõja aegsete kaitse-eelarvete juurde ning olema valmis ohverdama heaolule tehtud kulutusi.

