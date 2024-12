See viitab, et vaatamata kuuldustele Venemaa ja Süüria uute võimude vahel toimuvatest läbirääkimistest on Vene väed praeguse seisuga Süüriast lahkumas.

Firmade Maxar Techonologies ja Planet Labs fotode järgi on Hmeimimi lennuväebaasi viimastel päevadel transporditud Vene tehnikat, et see lahti võtta ja lennukitele pakkida. Portaal Važnõje Istorii märgib, et hiljuti saabus Hmeimim baasi viis transpordilennukit ning fotod näitasid ründekopteri Ka-52 lahtivõtmist. Samuti viitasid pildid õhutõrjesüsteemi S-400 lahtivõtmisele. Mujal Latakia maakonnas on filmitud Hmeimimi poole suunduvaid Vene sõdurite kolonne.